Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM На пригородном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону приостановлено движение электричек сообщением Ростов — Таганрог. Причиной принятых мер стал бесхозный пакет.

В одном из вагонов электропоезда обнаружен подозрительный бесхозный пакет, сообщает телеграм-канал «Чё по Ростову?». Силовики оцепили перрон и дожидаются прибытия группы сапёров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ИА REGNUM сообщало, что предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был ранее обнаружен у опоры железнодорожного моста на территории Краснодарского края. Проводится проверка.