Элиста, , 15:45 — REGNUM Жительница Республики Калмыкии осуждена за угрозу убийством своему несовершеннолетнему сыну (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что 18 января 2020 года жительница Элисты в ходе конфликта со своим сыном схватила мальчика за горло, ограничив ребёнке доступ к воздуху. Другой рукой женщина приставила отвёртку туловищу и продолжала угрожать убийством.

Матери назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов.