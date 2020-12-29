Астрахань, , 15:34 — REGNUM Бывший Астраханский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области признан виновным в трёх эпизодах превышения должностных полномочий, теперь ему предстоит самому отправится в колонию. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Бывший прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях признан виновным в том что он, используя свои служебные полномочия, в период с августа 2018 года по июль 2019 года давал незаконные указания начальнику ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области о поощрении трёх осужденных, чтобы в последующем подготовить в отношении них материалов о замене неотбытой части наказания на более мягкое. При этом фактически оснований для поощрения этих подчиненных не было. Он также лично выступал в суде с ходатайством о замене наказания.

Советский суд Астрахани приговорил экс-прокурора к наказанию в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее виновным в получении взятки в 400 тыс. рублей был признан бывший начальник той же колонии №10 — за способствование в изменении вида наказания с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере семи миллионов рублей.