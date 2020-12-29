Алма-Ата, Казахстан, , 15:30 — REGNUM Спасатели приступили к тушению центральной клинической больницы управления делами президента в Алма-Ате, сообщили 29 декабря в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что спасатели работают по повышенному рангу вызова. По адресу Панфилова, 139 наблюдается горение кровли трехэтажного здания. Здание эвакуировано, специалисты вскрывают кровлю для выявления очага.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Бейнеуском районе Мангистауской области произошло возгорание багажного вагона. В результате пожара пострадали пять человек. В вагоне находился сын сотрудника АО «Казпочта». По данному факту в компании начали расследование.

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