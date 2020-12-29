Красноярск, , 15:02 — REGNUM Красноярский краевой суд сократил на три дня (до 21 февраля) срок ареста в отношении красноярского бизнесмена и политика, экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова.

Ранее Быков был арестован до 24 февраля по делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Быков находится под стражей с мая 2020 года по обвинению в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. 22 октября краевой суд изменил меру пресечения в отношении Быкова на домашний арест, но в этот же день бизнесмена вновь арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

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27 октября стало известно, что против Быкова возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

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28 октября в пресс-службе СКР сообщили, что Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.

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Также в отношении бизнесмена расследуется уголовное дело о руководстве преступным сообществом.

А 29 декабря краевой суд сообщил ИА REGNUM о том, что Железнодорожный районный суд Красноярска продлил домашний арест Быкову до 28 февраля 2021 года.