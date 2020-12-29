Краснодар, , 14:46 — REGNUM Несколько тонн немаркированной рыбной продукции выявлено и изъято полицейскими в Краснодарском крае, сообщили 29 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«При проведении обысков в жилых и складских помещениях, расположенных на территории Приморско-Ахтарского и Калининского районов, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более трёх тонн немаркированной рыбной продукции в ассортименте, 20 килограммов икры щуки, карася, рыб лососевых и осетровых пород», — сообщили в пресс-службе.

Также полицейские обнаружили и изъяли 500 метров сетей и 90 приспособлений для ловли рыбы. Документы, которые подтверждали бы происхождение и качество рыбной продукции, у владельцев отсутствовали.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».