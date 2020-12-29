Ярославль, , 14:35 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на собственные источники.

Ремонт Добрынинского путепровода City-yaroslavl.ru

Документы изымались в ходе проверки по возможным нарушениям, допущенным в ходе реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть моста после реконструкции пришла в негодность из-за выявленных дефектов. В связи с этим губернатор Дмитрий Миронов обратился в полицию.

Агентство по муниципальному заказу выступало в роли заказчика строительства. Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники выдвинули версию, что причиной дефектов стали ошибки в проекте.

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