Краснодар, , 14:15 — REGNUM Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружен у опоры железнодорожного моста на территории Краснодарского края, информация на данный момент проверяется. Об этом сообщил со ссылкой на источник Интерфакс 29 декабря.

Сообщается, что «предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами, похожий на самодельное взрывное устройство», был обнаружен недалеко от станции Староминской на пассажирском перегоне Ростов-на-Дону-Краснодар, у опоры железнодорожного моста.

Движение на этом железнодорожном направлении было временно изменено, в настоящее время поезда следуют по графику. Пострадавших нет.