Мурманск, , 14:12 — REGNUM Уголовное дело по факту затопления траулера «Онега» расследуют сотрудники мурманского и архангельского следственных отделов на транспорте, а также сотрудники отдела криминалистики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

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"Следствием установлено, что в период с 1 до 6 часов 28 декабря 2020 года при осуществлении рыболовного промысла в 40 км. от береговой линии архипелага Новая Земля в акватории Баренцева моря на территории административного округа Новая Земля Архангельской области произошло затопление судна «Онега», с находящимися на нем членами экипажа в количестве 19 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее СКР сообщил, что следователи рассматривают все версии произошедшего, включая обледенение.