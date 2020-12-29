Архангельск, 29 декабря 2020, 14:01 — REGNUM Пропавшие без вести рыбаки могут находится на борту затонувшего судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области и НАО.
Следите за развитием событий в трансляции: «В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками — все новости»
По данным источника, судно затонуло на глубине 130 метров, к поискам погибших будут применять глубоководный аппарат.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате затопления судна «Онега» без вести пропали 17 человек, спаслись двое.