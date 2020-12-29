Махачкала, , 13:58 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание на хозяйственно-вещевом рынке «Дагэлектромаш» в Махачкале. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили 29 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану.

Напомним, сегодня примерно в 08:20 на рынке по улице Ирчи Казака в Махачкале загорелся торговый павильон, огнем было охвачено около 400 кв. метров. В 09:52 пожар был локализован, в 13:30 — полностью ликвидирован.

К тушению пожара в общей сложности было привлечено 180 человек и 25 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

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