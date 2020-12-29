Улан-Удэ, , 13:50 — REGNUM В Бурятию прибыл спецборт санитарной авиации из Москвы, на котором медики перевезут в столичную клинику искусанную собаками девушку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, региональные власти выделили на транспортировку 6 млн рублей.

В Улан-Удэ также доставлены заведующие отделениями гнойной хирурги центра ран и раневых инфекций, а также анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ожогового центра НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. Они уже осмотрели пациентку, отметив, что сейчас рано делать какие-либо прогнозы. Девушка пока может общаться лишь жестами.

«Пациентка будет госпитализирована в центр хирургии им. А.В. Вишневского. Будет продолжено местное лечение обширных ран с последующими хирургическими обработками. После будет принято решение о возможных реконструктивных пластических этапах лечения», — отметил заведующий отделением гнойной хирурги Александр Ушаков.

Напомним, стая собак напала на 20-летнюю девушку 23 декабря в Забайкальском микрорайоне Улан-Удэ. По словам очевидцев, её от разъярённой своры пришлось отвоёвывать с боем.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшую доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в крайне тяжёлом состоянии. По словам главного врача учреждения Игоря Шпака процент поражения был очень большой, особенно обезображенным от укусов оказалось лицо, на котором, как сообщалось, остались лишь глаза.

«Лечение проводилось с учетом мнения наших ведущих специалистов из Москвы. И, когда нам удалось относительно компенсировать ее состояние, встал вопрос уже о возможности транспортировки», — отметил главврач.

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