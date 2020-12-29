Москва, , 13:49 — REGNUM Декан факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Светлана Ларина подозревается в мошенничестве, Лефортовский районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Постановлением. от 26 декабря избрана мера пресечения в отношении Лариной Светланы Евгеньевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2021 года», — сообщили агентству новостей «Москва» в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности России пересекла схему хищения бюджетных средств в РАНХиГС. Сообщалось, что подозреваемые организовали преступную схему хищения денежных средств путём их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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