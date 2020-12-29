Варшава, , 12:41 — REGNUM Пресс-секретарь Польской пожарной службы Кшиштоф Баторский подвел итоги празднования Рождества в Польше, которые оказались для некоторых трагическими. Об этом передает Polskie Radio 24.

Так, согласно данным спасателей, в период, когда граждане Польши активно празднуют Рождество — 24−27 декабря — пожарные выехали по вызову на 3559 спасательные операции, около 900 из которых оказались пожарами. В них погибли 7 человек, еще 35 получили ожоги и травмы различной степени.

«Кроме того, за указанный период времени зарегистрированы две жертвы отравления угарным газом. Ещё семерым гражданам потребовалась госпитализация в результате отравления угарным газом», — указал Баторский.

Всего, с 1 октября текущего года по 27 декабря, в Польше было зарегистрировано 1005 случаев утечки угарного газа, в результате чего 23 человека умерли из-за отравления, а 419 жителям республики потребовалась медицинская помощь.