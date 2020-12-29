Варшава, , 12:38 — REGNUM В Польше спасатели Татранского добровольческого поисково-спасательного движения сообщили, что утром 29 декабря был спасен турист, который пытался осуществить поход в горы, но потерял ориентацию на местности и упал со снежного склона, повредив ногу. Об этом передает Polskie Radio 24.

Спасатели сообщили, что упавший мужчина не смог подняться самостоятельно, поэтому он сразу позвонил в спасательный центр с просьбой о помощи. Спасатели обнаружили его и унесли на носилках в медицинский пункт. Выяснилось, что мужчина серьезно повредил лодыжку.

Пострадавший турист пытался в одиночку совершить восхождение на самую высокую гору в Татрах, что на юге Польши, — Рысы.

В настоящее время в Татрах чрезвычайно сложные туристические условия. Дует сильный горный ветер, вызывающий метели и снегопады, затрудняющие ориентировку в местности. 28 декабря спасатели Татранского добровольческого поисково-спасательного движения в Польше объявили опасность второй степени схода лавин.