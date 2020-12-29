Кампала, , 12:33 — REGNUM Полиция округа Луверо расследует обстоятельства, при которых учитель начальной школы и житель деревни Мулайе в суб-округе Бамунаника были застрелены средь бела дня неизвестными. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Инцидент произошел 25 декабря в Бамунанике, недалеко от королевского дворца, когда покойный ехал домой на мотоцикле с двумя своими детьми. По словам очевидцев, вооруженные лица, одетые в гражданскую одежду, внезапно преградили им путь, затем один из них достал пистолет и выстрелил в Джона Мусиси и быстро скрылся с места преступления.

Некоторые члены семьи и местные жители связывают убийство Мусиси с неразрешенными семейными земельными спорами.

Представитель полиции региона Савана Исса Ссемогерере сообщил Daily Monitor, что 55-летний Мусиси, учитель начальной школы Магого в суб-округе Бамунаника, был застрелен около 03:00 вечера, когда он возвращался домой из торгового центра Бамунаника.

«Мы все еще охотимся за подозреваемыми, которые использовали винтовку SMG для совершения убийства, а также расследуем информацию о том, что семья покойного была вовлечена в земельный спор, который уже находится в Главном Магистратском суде Луверо. Предварительное расследование показало, что у покойного была земельная ссора с его братом, который умер 17 декабря 2020 года. До сих пор никаких арестов не производилось», — сказал он.