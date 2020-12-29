Чита, , 12:25 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края выявила массовые факты использования хозяйствующими субъектами подложных справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, якобы выданных Забайкальским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщил прокурор отдела управления региональной прокуратуры Дмитрий Суханов.

По его словам, эти справки являлись основанием для выдачи положительных экспертных заключений Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, в соответствии с которыми рассчитывалась плата за негативное воздействие на атмосферный воздух. В настоящее время такая практика прекращена, для чего организовано взаимодействие и обмен данными между указанными органами.

Вместе с тем, в суды направлены 26 исковых заявлений о признании недействительными незаконно выданные положительные экспертные заключения. Решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).