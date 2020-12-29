Москва, , 12:18 — REGNUM Федеральная служба безопасности России пересекла схему хищения бюджетных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые организовали преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С поличным при получении денег от подчиненных сотрудников высшего учебного заведения был задержан один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе противоправную схему хищения бюджетных средств работниками вуза пресекли полицейские Волгограда. Декан факультета вместе с сообщниками обналичили свыше четырёх миллионов рублей, выделенных на фиктивно зачисленных студентов. В ходе обысков по местам их работы и проживания изъяты финансовая документация, личные дела фиктивных студентов, черновые записи.

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