Архангельск, , 12:05 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский опубликовал в соцсетях слова соболезнования родным и близким экипажа траулера «Онега», затонувшего накануне в Баренцевом море.

«Вчерашняя трагедия, в которой погибла большая часть экипажа судна «Онега», стала болью для всех северян. Сегодня наш регион скорбит вместе с Мурманской областью и другими регионами, где семьи не дождались возвращения домой своих родных. Искренне соболезную всем, кого коснулась эта страшная трагедия. Семье Владимира Владимировича Фурса, который жил в Архангельске, обязательно окажем всю необходимую поддержку. Скорбим вместе с вами », — написал глава региона.

Поисковая операция на месте кораблекрушения продолжается до сих пор. Пока спасателям удалось обнаружить только три спасательных круга.