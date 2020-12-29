Архангельск, , 11:59 — REGNUM В Архангельской области вступил в силу приговор в отношении трех человек, осужденных за хищение и покушение на хищение дизельного топлива с кораблей Миноброны — всего на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональным управлении ФСБ России.

По данным ведомства, с сентября 2016 года по октябрь 2017 года капитан судна Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ России Владимир Шурпач и старший механик малого морского танкера Олег Табунщик создавали ложные излишки вверенного им дизельного топлива, а затем продавали предпринимателям с помощью местного жителя Александра Булатова.

В 2019 году приговором Северодвинского суда Булатову и Шурпачу назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима каждому, Табунщику — трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

«При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства, включая наличие детей на иждивении, возраст, состояние здоровья, а также у Булатова и Шурпача — частичное признание вины, явки с повинной, изобличение других соучастников», — рассказали в ведомстве.

Архангельский областной суд приговор оставил без изменения.