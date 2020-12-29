Москва, , 11:54 — REGNUM Бывшего члена правления энергохолдинга ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан приговорил к 15 годам колонии Московский городской суд. Женщину признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии, передаёт 29 декабря Русская служба BBC.

Согласно решению суда, Цуркан будет отбывать наказание в колонии общего режима. Государственное обвинение просило лишить её свободы на 18 лет, тогда как защита выступала за полное оправдание. Сама Цуркан вину не признала.

Кроме того, суд обратил в доход государства изъятые у экс-менеджера 656 млн рублей. Слушания проходили в закрытом режиме, материалы дела засекречены.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, Цуркан задержали в 2018 году. По данным следствия, в 2015 году она передала Молдавии информацию о российских энергетических компаниях, в том числе — секретные сведения, касающиеся поставок энергии на Украину. В «Интер РАО» Цуркан работала с 2005 года, в 2012 году она вошла в правление компании.