Джакарта, , 11:39 — REGNUM Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии отметило, что с 1 января по 28 декабря 2020 года в стране произошло 2925 стихийных бедствий, сообщает Kompas.

По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями, за 2020 года в Индонезии произошло 1065 наводнений, 326 пожаров, 16 землетрясений и 7 извержений вулкана.

В результате всех природных катаклизм в Индонезии за год погибли 370 человек, 39 — пропали без вести и 136 — получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зарегистрировало 11 сильных землетрясений в течение 2020 года.

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