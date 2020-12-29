Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной фирмы, которая не достроила многоквартирный дом в Новочебоксарске. Нанесённый дольщикам ущерб оценивается в 145 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет директор «Фирмы Три АсС», которая в 2017 году начала строительство многоквартирного дома по бульвару Зеленый в Новочебоксарске. Нанесённый 86 дольщикам ущерб правоохранители оценили почти в 145 млн рублей.

Следствие полагает, что с сентября 2018 года средства участников долевого строительства поступали на обычный банковский счет фирмы, а не на специальный счёт для недопущения нецелевых расходов.

«В дальнейшем полученные от дольщиков средства в нарушение законодательства были израсходованы нецелевым образом — на достройку другого объекта недвижимости и другие нужды организации», — отмечают в надзорном ведомстве.

Следствием также установлено, что злоумышленник расплачивался недостроенными квартирами по долгам с подрядчиками на других объектах недвижимости.

По данным надзорного ведомства, действия директора фирмы привели к банкротству организации и остановки строительства многоквартирного жилого дома.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств дольщиков в нарушение требований законодательства»), ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело будет передано в Ленинский районный суд г. Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков. Проверка проводилась совместно с минстроем Чувашии в отношении компании ООО «Оргтехстрой», которая застраивала с привлечение средств дольщиков многоквартирный жилой дом позиции 6, 6а по улице Строителей в Новочебоксарске (ЖК «Лазурный»).

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Напомним, в декабре 2020 года стало известно о том, что в Чебоксарах возбуждено уголовно дело в отношении руководства строительной компании «Альянс-Недвижимость», которую подозревают в использовании средства дольщиков не по целевому назначению.

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