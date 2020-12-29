Иерусалим, , 11:28 — REGNUM 75-летний мужчина в Израиле умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации против COVID-19 28 декабря. По данным минздрава, первоначальные результаты расследования не показывают связи между смертью мужчины и его вакцинацией, сообщает Jerusalem Post 29 декабря.

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У этого человека были уже существующие заболевания, и в прошлом он страдал от сердечных приступов. Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви начал расследование этого инцидента. Согласно сообщениям, мужчине сделали прививку около 08:30 утра в клинике Clalit Health Services. Он оставался в клинике, как это принято, в течение короткого периода времени, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов. Когда он чувствовал себя хорошо, врачи клиники отпустили его. По имеющимся на сейчас данным, смерть мужчины не связана с прививкой.

Когда в начале декабря Pfizer представила свои данные о безопасности вакцины в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, выяснилось, что два участника исследования умерли после получения вакцины. У одного из умерших был ослаблен иммунитет, что означало низкий уровень иммунной защиты.

В ответ на сообщение об этих смертях представители израильской Ассоциации Мидаат (некоммерческая ассоциация, занимающаяся продвижением общественного здравоохранения в области здравоохранения и профилактической медицины) заявили, что при введении вакцин группам риска «могут быть печальные случаи. Из этого не следует делать вывод о небезопасности вакцины, но следует приветствовать прозрачность, требуемую от фармацевтических компаний в процессе утверждения лекарств».