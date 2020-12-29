Черкесск, , 11:18 — REGNUM В горных республиках Северного Кавказа объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин. Лавиноопасно будет до конца дня 29 декабря в горах Карачаево-Черкесии и Дагестана на высоте свыше 2500 м. До вечера 30 декабря угроза схода лавин сохранится в Ингушетии и Чечне, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вследствие схода лавин могут возникнуть чрезвычайные происшествия, предупредили в МЧС. Туристам и жителям регионов стоит опасаться нахождения вне зоны горнолыжных трасс. В результате схода лавин могут быть повреждены линии электропередачи, канатные и автомобильные дороги, здания.

В непогоду главное правило — не выходить в районы схода лавин, а также избегать склонов с крутизной более 30 градусов, отметили в МЧС.