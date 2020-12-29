Усть-Коксинский район, Алтай, , 11:15 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай отклонил жалобу 33-летнего жителя Усть-Коксинского района, осуждённого ранее за совершение наезда на двух несовершеннолетних подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, в момент ДТП мужчина был пьян.

Трагедия произошла 1 ноября 2019 года в селе Абай. После распития спиртного осуждённый сел за руль УАЗа с неисправными фарами. В результате на одной из улиц он сбил двух девочек.

«При этом 17-летней девочке были причинены телесные повреждения, повлекшие ее смерть, а 16-летней девочке причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — отметили в надзорном ведомстве.

После ДТП мужчина скрылся.

При вынесении приговора суд учёл также то, что преступление обвиняемый совершил в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В результате районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд оставил приговор без изменения.

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