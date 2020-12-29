Иерусалим, , 11:20 — REGNUM 49-летний мужчина поступил в Иерусалимский центр неотложной медицинской помощи через час после того, как его лечащий врач сделал ему прививку от COVID-19, с тяжелым анафилактическим шоком. Об этом сообщает Jerusalem Post 29 декабря.

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Мужчина сообщил присутствующим медикам, что у него есть аллергическая реакция на пенициллин, но каких-либо заболеваний нет. Его состояние стабилизировалось.

Отмечается, что этот человек стал первым в Израиле, кто испытал такую реакцию.

24 декабря у бостонского врача появилась тяжелая аллергическая реакция на вакцину от Moderna — у него также аллергия на моллюсков.

Ранее, 20 декабря, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал официальные руководящие принципы для протоколов, когда у реципиентов возникает аллергическая реакция на вакцину от COVID-19. Это произошло после того, как пять человек показали аллергическую реакцию на вакцину Pfizer.