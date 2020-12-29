Ярославль, , 11:07 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выздоровели 189 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Число новых подтверждённых случаев в сутки остается практически неизменным уже в течение месяца — 191 человек. Оперштаб сообщает о двух новых летальных случаях. Умер мужчина 1961 года рождения и женщина 1939 года рождения. Общее число умерших в Ярославской области составило 179 человек.

Количество пациентов ковид-клиник несколько снизилось по сравнению с предыдущим днём и составило 2051 человек (2118 сутками ранее).