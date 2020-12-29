Смоленск, , 10:29 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики возбуждено в Смоленской области после зверского убийства женщины — в его совершении подозревают двоих подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 29 декабря.

По версии следствия, вечером 23 декабря в Темкинском районе двое подростков 16 и 17 лет в безлюдном месте напали на женщину, изнасиловали её, а затем задушили. Тело убитой они забросали снегом и ветками деревьев.

Выяснилось, что подозреваемые в убийстве женщины ещё в 2016 году были поставлены на учёт, они систематически совершали административные нарушения и преступления, вели антиобщественный образ жизни. Жалобы на их поведение, в том числе и на применение насилия с их стороны, постоянно поступали в органы власти.

«Таким образом, бездействие органов системы профилактики Темкинского района и непринятие мер способствовали возникновению у несовершеннолетних ощущения бесконтрольности и безнаказанности, в результате чего 23 декабря текущего года они совершили особо тяжкое преступление», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время оба подозреваемых по решению суда отправлены под стражу.

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