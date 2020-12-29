Архангельск, , 10:27 — REGNUM К месту кораблекрушения в Баренцевом море направлен спасательный морской буксир «Микула» с водолазным оборудованием на борту. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области и НАО.

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В настоящее время в поисковой операции участвуют четыре рыболовецких судна и самолёт Ил-38 Северного флота, а также самолет АН-74, который прибыл сегодня из Красноярска.

«Осмотр акватории судами продолжался всю ночь. Обследовано более 750 кв. километров, обнаружено три спасательных круга», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, рыболовецкое судно затонуло вчера утром, 28 декабря. На борту было 19 человек, двое из них спаслись.