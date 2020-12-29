Новосибирск, , 10:21 — REGNUM В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме, в котором погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что сегодня утром, 29 декабря, на улице Декабристов в Новосибирске загорелся восьмиквартирный одноэтажный дом. Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех человек — женщины, 1992 г.р., а также трех малолетних детей в возрасте 7, 3 и 1,5 лет. Личности погибших установлены.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — уточнили в ведомстве. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причины пожара».

Также, организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме.