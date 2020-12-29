Уфа, , 10:09 — REGNUM Ребенок получил травму во время уборки снега на школьном дворе лицея № 155 в Уфе. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По словам спасателей, ногу ребенка 2011 года рождения зажало техникой. Специалисты высвободили ногу школьника при помощи гидравлического инструмента. Ребенок был передан сотрудникам скорой помощи.

В настоящее специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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