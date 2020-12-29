Соледар, ДНР, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 29 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел. ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 57 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ. Общее число выпущенных боеприпасов составило 80 единиц.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Новая Таврия, Ленинское», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв среди мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны ВСУ был повреждён жилой дом в посёлке шахты «Трудовская».

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