Соледар, ДНР, 29 декабря 2020, 10:08 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 29 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 57 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ. Общее число выпущенных боеприпасов составило 80 единиц.
Обошлось без жертв среди мирных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны ВСУ был повреждён жилой дом в посёлке шахты «Трудовская».
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