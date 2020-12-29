Белгород, , 10:03 — REGNUM Прорыв теплотрассы устраняли аварийные бригады в ночь на 29 декабря в Белгороде. Без отопления и горячей воды на несколько часов остались 17 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подземный прорыв трубы центрального теплоснабжения произошёл накануне вечером в районе дома № 61 по улице Горького. На месте аварии работали две бригады и 18 единиц техники, ход работ контролировал лично заместителя губернатора Константин Полежаев. Параметры подачи тепла и горячей воды были снижены в 17 домах, в которых проживают порядка 2,5 тысячи человек.

Ремонтные работы завершили к 01:21, отопление и горячая вода вернулись в дома.