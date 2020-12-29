Кызыл, , 09:52 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту уклонения индивидуальным предпринимателем от от уплаты налогов в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, владелец ИП с апреля 2017 года по март 2019-го торговал продуктами питания, бытовыми и строительными материалами. При этом он не предоставил в срок налоговые декларации за два года, в результате чего недоплатил государству более 11,6 млн рублей налогов.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.