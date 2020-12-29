Новосибирск, , 09:53 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели четырех человек, включая троих детей, при пожаре в жилом доме в Новосибирске возбудили следователи СУ СК России по Новосибирской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что утром 29 декабря в городе Новосибирске на ул. Декабристов произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме, в квартире, которую снимала многодетная семья.

«Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек — женщины, 1992 г.р., а также трех малолетних детей в возрасте 7, 3 и 1,5 лет. Личности погибших установлены», — также говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в настоящее время проводится комплекс следственных мер для установления обстоятельств и причин трагического инцидента.

При этом отмечается, что, по указанию руководителя следственного управления, будет проведена проверка наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района Новосибирска признаков преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска утром 29 декабря произошёл пожар в восьмиквартирном жилом деревянном доме, при котором погибли четыре человека, включая трех детей.