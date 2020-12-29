Иркутск, , 09:51 — REGNUM Иркутские спасатели бьют тревогу: в начала декабря 2020 года в Приангарье наблюдается рост числа техногенных пожаров и их жертв. Всего с начала декабря в населенных пунктах Иркутской области произошло 379 пожаров, что на 46 случаев больше, чем за аналогичный период 2019 года. На пожарах погибли 17 человек. В 2019 году за аналогичный период декабря была зарегистрирована гибель на пожарах 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Там же отметили, что в число наиболее распространенных причин пожаров входят короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при топке печей, а также неосторожное обращение с огнём.

Для снижения рисков возникновения пожаров в быту и гибели людей на пожарах в Иркутской области проводится дополнительная профилактическая работа с населением, в которой задействованы около двух с половиной тысяч человек из числа сотрудников надзорной деятельности, федеральной и областной пожарно-спасательных служб, полиции, представителей органов местного самоуправления, работников управляющих компаний и социальной защиты, волонтеров, добровольцев и старост населенных пунктов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар, начавшийся 13 декабря 2020 года в частном доме поселка Ермаки (Тулунский район Иркутской области), унёс жизни женщины и двоих её детей. Соседи сообщили о том, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик.

Читайте также: В Приангарье на пожаре погибли женщина с двумя детьми

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а также предупреждения пожаров и гибели людей на них, в регионе введён особый противопожарный режим. Он будет действовать в период новогодних и рождественских праздников — с 28 декабря 2020 года до 11 января 2021 года.

Читайте также: Приангарье вводит особый противопожарный режим