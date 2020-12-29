Махачкала, , 09:44 — REGNUM Торговый павильон горит на хозяйственно-вещевом рынке «Дагэлектромаш» по улице Ирчи Казака в Махачкале. Площадь пожара составляет 400 кв. метров, сообщили 29 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 08:24. По последним данным, к тушению пожара привлечено 62 человека и 17 единиц техники. Отмечается, что имеется угроза дальнейшего распространения огня.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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