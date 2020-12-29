Астрахань, , 09:43 — REGNUM Бывший генеральный директор строительной фирмы ООО «АстДомСтрой-Инвест», председатель комитета областной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству признан виновным в мошенничестве, решение вынес Ленинский суд Астрахани 28 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следствием и судом было установлено, что в августе 2019 года директор фирмы предложил своему знакомому, перед которым имел долг в шесть миллионов рублей, приобрести за три миллиона причал, принадлежащий фирме. Однако после того, как деньги были получены, директор фирмы и его заместитель продали причал другим покупателям по более выгодной цене.

Суд признал директора фирмы и его заместителя виновными в мошенничестве. Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому.