Рязань, , 09:28 — REGNUM Проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности назначили после пожара в частном доме в Рязани, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. Среди погибших — годовалый ребёнок.

По уточнённым данным, в пожаре в жилом доме посёлка Никуличи города Рязани погибла супружеская пара и их дети в возрасте 10 лет и одного года. Девочку восьми лет удалось спасти. Назначена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области Виктор Эпп и прокурор Октябрьского района Рязани Анатолий Лушин. Они координируют действия правоохранительных органов по установлению причин и обстоятельств пожара. Ход и результат доследственной проверки находится на контроле прокуратуры области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 29 декабря в 04:47, возгорание возникло на площади четыре кв.м.

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