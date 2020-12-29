Усть-Канский район, Алтай, , 09:23 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Одной из умерших стала 31-летняя женщина из Усть-Канского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Кроме того, скончались 73-летний житель Горно-Алтайска и 96-летний житель Горно-Алтайска. У всех, как отмечается, была диагностирована пневмония.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 153 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 145 — от COVID-19, восемь — от иных причин», — отметили в штабе.