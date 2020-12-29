Ставрополь, , 09:21 — REGNUM Трое подростков провалились под лед во время прогулки по Комсомольскому пруду в Ставрополе. Спасти школьников удалось очевидцам произошедшего, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края.

Инцидент произошел 27 декабря. Около 14:00 четверо подростков 14−17 лет — три мальчика и девочка — в плюсовую температуру ходили по льду Комсомольского озера. В какой-то момент лед треснул, и трое школьников оказались в холодной воде, а четвертый успел отпрыгнуть.

«Один из подростков начал звать на помощь, он кричал, что не умеет плавать и периодически с головой уходил под воду. Рядом с ним находились его товарищи — парень и девочка. Они меньше паниковали и старались оставаться на плаву, держаться за кромку льда руками», — рассказали в ПАСС.

На помощь подросткам бросился мужчина, который прогуливался по берегу. Он снял куртку и пополз по льду к школьникам. С другой стороны озера к спасательной операции подключились двое рабочих, которые в этот момент собирали спортивные комплексы.

Рабочие протянули куртку не умеющему плавать парню. Подросток ухватился за нее, и спасители начали тянуть его к берегу. Но лед под мужчинами вдруг треснул, и они тоже оказались в воде. Однако глубина на водоеме была небольшая, и школьника быстро удалось вытащить.

Затем мужчины вытащили находившихся в воде парня и девушку, а затем выбрались сами. Через несколько минут подростков передали бригаде медиков скорой помощи.

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