Шагонар, Тува, , 09:16 — REGNUM В Туве завершился процесс над двумя местными жителями, которых обвиняли в умышленном убийстве супругов по предварительному сговору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 11 ноября 2018 года в городе Шагонар.

Подсудимые в тот вечер распивали с потерпевшими спиртные напитки в доме у последних. В какой-то момент между хозяином дома и одним из гостей возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой гость несколько раз ударил противника ножом.

«После этого Афанасьев и Седей с целью сокрытия совершенного убийства и во избежание ответственности, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили убийство сожительницы потерпевшего», — отметили в управлении.

Суд признал подсудимых виновными. В результате Афанасьев приговорён к 18 годам колонии строгого режима, Седею дали 12 лет колонии особого режима.