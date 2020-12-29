Рязань, , 09:15 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, погибли 29 декабря в результате пожара в частном жилом доме в Рязани. Спасти удалось восьмилетнюю девочку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Информация о возгорании частного дома по улице Рязанской поступило в единую дежурную службу спасения 04:47. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 39 человек, привлекалось 13 единиц техники. В момент ЧП в доме находились пять человек: удалось спасти восьмилетнюю девочку, четыре человека, в то числе двое детей, погибли.

Девочку госпитализировали. Распространения пожара не допущено. На месте работает оперативная группа регионального управления МЧС во главе с врио начальника полковником внутренней службы Александром Савуковым. Назначены экспертизы.

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