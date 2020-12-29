Благовещенск, , 09:05 — REGNUM В Приамурье осужден 19-летний житель Благовещенска за применение насилия в отношении сотрудников ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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В состоянии алкогольного опьянения мужчина сел за руль автомобиля. Его остановил наряд ДПС. Водитель решил убежать от сотрудников, но его догнали и доставили в отдел полиции. Во время задержания мужчина ударил троих сотрудников ДПС в область головы и рук.

Житель Благовещенска ранее был судим и совершил новое преступление в период непогашенной судимости.

Напавшего на сотрудников ДПС суд приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя Вилючинска, который во время оглашения приговора в суде угрожал убийством прокурору и его близким.