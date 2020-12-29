Чебоксары, , 09:03 — REGNUM В Чувашии расследуются два уголовных дела, в которых жертвы погибли в результате жестокого избиения. Одной из погибших стала 75-летняя женщина, в совершении преступления подозревают её сына, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом одного из уголовных дел стал 50-летний житель Янтиковского района. Следствие полагает, что 5 октября 2020 года он избил свою 75-летнюю мать за отказ оформлять на себя кредит на покупку трактора. Через двое суток пенсионерка умерла дома. Экспертиза установила, что было нанесено не менее 15 ударов руками и ногами.

Злоумышленник покинул Чувашию, его задержали 9 октября в Москве. Мужчина арестован. В ведомстве отмечают, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Материалы переданы в суд.

По аналогичной статье предъявлено обвинение 40-летнему жителю Канаша. Следствие полагает, что 11 октября 2020 года фигурант уголовного дела на городской ярмарке в ходе ссоры со своим 55-летним знакомым ударил его металлической трубой по голове, а после того, как мужчина упал, нанёс ещё не менее пяти ударов руками и ногами. Пострадавший скончался 19 октября в реанимации.

В ходе разбирательств было установлено, что обвиняемый в 2011 году был осужден к семи годам лишения свободы за убийство.

Злоумышленник арестован. Дело передано в суд.