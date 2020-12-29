Ачинск, Красноярский край, , 09:01 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края был выявлен факт бешенства у животных. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю уведомляет, что на территории г. Ачинска выявлено заболевание бешенство. Данный факт установлен по результатам лабораторного исследования головного мозга собаки, проведённого КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время специалисты принимают необходимые меры для недопущения распространения особо опасного заболевания. Предполагается, что исследованная собака могла заразиться он дикого животного, например, лисы.

«Проведён подворный обход неблагополучной территории с целью выявления больных животных, а также проведения мероприятий по вакцинации восприимчивых животных. Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных», — прокомментировали в ведомстве сложившуюся в Ачинске ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки бешенства в Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах Бурятии введут режим повышенной готовности.

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