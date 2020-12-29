Магас, , 08:44 — REGNUM В Ингушетии произошел взрыв газа, имеется один пострадавший, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

Инцидент произошел около 20:00 28 декабря в городе Назрани рядом со строящимся частным домом по улице Джабагиева. Предварительно установлено, что взрыв стал результатом утечки газа из подземного газопровода, который проходит на расстоянии полутора метров от жилого строения.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту взрыва газа, в результате которого погибла молодая женщина. Следствие считает, что её смерть произошла в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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