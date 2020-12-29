Благовещенск, , 08:41 — REGNUM В микрорайоне Светлом города Зеи в Амурской области 29 декабря из-за аварии от холодного водоснабжения отключены 14 многоквартирных домов, в которых проживают более 3,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Без воды из-за аварии на сетях остались также два детских сада. Прокуратурой Зейского района организована проверка.

«В настоящее время дежурными службами проводится работа по устранению аварийной ситуации», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мощная коммунальная авария произошла 23 декабря на Солнечной поляне в Барнауле. По данным канала «Баранул22», прорыв водопровода на улице Энтузиастов спровоцировал аварийную ситуацию на дороге: она превратилась в «реку».