Барнаул, , 08:35 — REGNUM Алтайская прокуратура проверит исполнение обязанностей ООО «Барнаульский водоканал» по содержанию сети водоснабжения. Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, это связано с участившимися авариями, которые повлекли за собой отключения холодной воды в жилых домах, объектах социальной инфраструктуры и нежилых помещениях.

В том числе будет дана уголовная-правовая оценка по факту причинения вреда имуществу собственника торгового объекта по ул. Солнечная поляна, 37б, — сообщает сайт краевой прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальные аварии на водопроводе в Барнауле происходят с завидной регулярностью, вне зависимости от времени года. Одна из последних случилась 23 декабря 2020 года на Солнечной поляне. Прорыв водопровода спровоцировал аварийную ситуацию на дороге: она превратилась в «реку». Также прокуроры намерены дать оценку работе органов местного самоуправления и ответственных лиц.

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